Cache-toi Arsène !, Bibliothèque Villejean, Rennes

Cache-toi Arsène ! Samedi 14 mars, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 32 »}]

Concert dessiné par Ronan Badel et mis en musique par Marion Le Berre, adapté du livre Cache-toi Arsène. spectacle concert dessiné

E. Offredo