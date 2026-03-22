Cache-toi Arsène !

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cache-toi Arsène ! Concert Dessiné à l’Auditorium

Concert dessiné, narré et illustré par Ronan Badel, accompagné au piano par Marion Le Berre.

Une adaptation de l’album publié aux éditions Sarbacane.

Arsène, un petit rat passionné de musique, vit heureux aux côtés de Jean, un pianiste. Ils partagent tous deux un amour commun pour le gruyère au petit déjeuner et les mazurkas de Chopin. Pourtant, Arsène n’est pas totalement comblé à chaque fois que quelqu’un frappe à la porte, il doit se cacher, et il lui est strictement interdit d’aller se promener au parc. Les gens n’aiment pas les rats, tu dois rester discret !

Mais lorsqu’un grand concours du duo le plus élégant est annoncé, la tentation devient irrésistible pour le petit rat… Avec un peu de malice, peut-être parviendra-t-il à tenter sa chance. .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51

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English :

Hide Arsène! Concert Dessiné at the Auditorium

L’événement Cache-toi Arsène ! Gien a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN