CACHEMIRE – 109 – L’Embarcadère Montlucon

CACHEMIRE Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Style : RockÇa fait 10 ans que Cachemire ébranle nos os à grands renforts de guitares corrosives, de batteries claquées et de textes caustiques.Les textes sont toujours aussi mordants, clairs, directs, pointant du doigt nos travers, nos absurdités, nos maladresses, sans jamais toutefois donner de leçon. Leur nouvel album va vous embarquer… Va vous surprendre… Comme un rocker qui troque son bon vieux cuir pour une jolie robe blanche. Cachemire, c’est du rock dans du velours…Debout placement libre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03