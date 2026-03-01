Cachemire à Châtel | Rock The Pistes Festival Châtel
Cachemire à Châtel | Rock The Pistes Festival Châtel mercredi 18 mars 2026.
Cachemire à Châtel | Rock The Pistes Festival
Plaine Dranse Châtel Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 13:30:00
fin : 2026-03-18 15:15:00
Date(s) :
2026-03-18
Pour la 14 ème édition du Rock The Pistes Festival, il suffira à Cachemire d’une seconde pour ébranler vos os à grands renforts de guitares corrosives, de batteries claquées et de textes caustiques. Ça va être rock à Plaine Dranse.
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Plaine Dranse Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54 info@portesdusoleil.com
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English : Cachemire in Châtel | Rock The Pistes Festival
For the 14th edition of the Rock The Pistes Festival, Cachemire will need just a second to shake you to your core with their corrosive guitars, pounding drums, and caustic lyrics. It’s going to rock at Plaine Dranse.
L’événement Cachemire à Châtel | Rock The Pistes Festival Châtel a été mis à jour le 2026-03-10 par Association Internationale Les Portes du Soleil