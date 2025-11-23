Cachemire CCM John Lennon Limoges
Cachemire CCM John Lennon Limoges samedi 21 février 2026.
Début : 2026-02-21
Depuis dix ans, Cachemire secoue le rock français avec ses guitares corrosives, ses rythmes percutants et ses textes caustiques. Leur nouvel album, à la fois plus mature et toujours mordant, marque un retour aux fondations un rock pur, direct et sans détour. Riffs puissants, claviers incisifs et titres taillés à la serpe composent un ensemble dense et irrésistiblement scénique. Un disque conçu pour surprendre, embarquer et électriser le public. .
