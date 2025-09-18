Cachen en fête Cachen

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-21

2025-09-18

Jeudi 18 à 20h30, Grand loto bingo avec buvette et restauration sur place.

Vendredi, ouverture des fêtes avec remise des clés à 19h, suivie à 20h d’une soirée Moules-frites à la plancha (sans réservation) animée par DJ Doudou.

Samedi, la journée débutera par une randonnée pédestre de 6 et 12 km à 9h, puis d’un repas grillades du Comité à 12h. A 16h30, acclamez sauteurs et écarteurs à la course landaise. La soirée Tapas/Pintxos commencera à 20h et se poursuivra à 21h avec le concert du groupe Nameless.

Dimanche, Messe en musique à 11h suivie d’un apéritif concert à 12h avec la chorale A tous choeurs, et du repas Anguilles persillades (sur réservation jusqu’au 15 Septembre) .

Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 75 04 resa.cachen@orange.fr

