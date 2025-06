Cachettes et Ratacoins – Par l’Atelier du Livre qui rêve et l’Annexe Salle de la Crapaudine Nantes

Cachettes et Ratacoins – Par l’Atelier du Livre qui rêve et l’Annexe Salle de la Crapaudine Nantes 18 juillet 2025 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-18 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur réservation : livrequireve@gmail.com Jeune Public, En famille, Tout public

Embarquement immédiat pour un voyage ludique dans le quartier Nantes Sud. « Cachettes et Ratacoins » est de retour ! Avec de nouvelles histoires et de jolis mots inventés au fil de la promenade. C’est une balade dans les recoins de l’espace public d’où surgissent des jeux pour écrire ou des histoires fantasques à déguster en famille. Cette balade est née d’une envie de mêler deux formes artistiques, l’oralité des comédiens de L’Atelier du Livre qui rêve et les jeux d’écriture de l’association l’Annexe. Le conte et l’écriture se nourrissent, se répondent, se transforment et se complètent. Chaussez vos bottes de sept lieues, vos chapeaux pointus, vos crayons magiques ! En famille à partir de 5 ans Rendez-vous devant la salle de la Crapaudine

Salle de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

0240827038 https://www.atelierdulivrequireve.fr