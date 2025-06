CACTUS RIDERS – La Station Châtellerault 14 juin 2025 20:30

Vienne

CACTUS RIDERS La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Si vous n’avez pas encore dansé à un concert des Cactus Riders c’est que vous n’avez pas encore assisté à un de leur show… On les connait pour leur capacité à remuer les foules et à ressusciter avec ferveur l’âge d’or du rock’n’roll. Les 4 rockers passent à la vitesse supérieure et vous embarquent désormais dans leur propre univers. Des compositions originales qui restent fidèles au répertoire Rock&Roll qu’ils ont brillamment su défendre jusque là. Bien sûr, quelques classiques du genre retentiront toujours lors de leurs concerts, ces gars là n’oublient pas d’où ils viennent…

Elvis Presley .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

English : CACTUS RIDERS

German : CACTUS RIDERS

Italiano :

Espanol :

L’événement CACTUS RIDERS Châtellerault a été mis à jour le 2025-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne