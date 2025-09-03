Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CADASTRE EXCERCICES PRATIQUES Carcassonne mardi 10 février 2026.

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:30:00

Date(s) :
2026-02-10

Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont envie ou besoin d’entreprendre des recherches castrales et qui souhaitent s’exercer face à des cas pratiques d’historique de propriété.
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54  archives@aude.fr

English :

This workshop is aimed at anyone who wants or needs to undertake castral research, and who wishes to practise with practical cases of property history.

German :

Dieser Workshop richtet sich an alle, die Lust oder die Notwendigkeit haben, Burgforschungen durchzuführen, und die angesichts praktischer Fälle von Besitzgeschichte üben möchten.

Italiano :

Questo workshop è rivolto a tutti coloro che vogliono o devono intraprendere una ricerca sul castrum e che desiderano esercitarsi con casi pratici di storia della proprietà.

Espanol :

Este taller está dirigido a cualquier persona que desee o necesite emprender una investigación sobre el castrum y que desee practicar con casos prácticos de historia de la propiedad.

