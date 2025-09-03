CADASTRE EXCERCICES PRATIQUES Carcassonne
CADASTRE EXCERCICES PRATIQUES Carcassonne mardi 10 février 2026.
CADASTRE EXCERCICES PRATIQUES
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
Date(s) :
2026-02-10
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont envie ou besoin d’entreprendre des recherches castrales et qui souhaitent s’exercer face à des cas pratiques d’historique de propriété.
.
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr
English :
This workshop is aimed at anyone who wants or needs to undertake castral research, and who wishes to practise with practical cases of property history.
German :
Dieser Workshop richtet sich an alle, die Lust oder die Notwendigkeit haben, Burgforschungen durchzuführen, und die angesichts praktischer Fälle von Besitzgeschichte üben möchten.
Italiano :
Questo workshop è rivolto a tutti coloro che vogliono o devono intraprendere una ricerca sul castrum e che desiderano esercitarsi con casi pratici di storia della proprietà.
Espanol :
Este taller está dirigido a cualquier persona que desee o necesite emprender una investigación sobre el castrum y que desee practicar con casos prácticos de historia de la propiedad.
L’événement CADASTRE EXCERCICES PRATIQUES Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-03 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne