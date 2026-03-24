Cadastre Exquis

Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-03-28

Du samedi 28 mars au samedi 2 mai ERVY-LE-CHATEL Cadastre Exquis.

Trois artistes récoltent des souvenirs d’agricultrices et d’agriculteurs du territoire Othe-Armance. (Auxon, Chessy-les-Près, Coursan-en-Othe, Courtaoult, Davrey, Eaux-Puiseaux, Ervy-le-Châtel, Les Croûtes, Montfey, Racines, Saint-Phal, Villeneuve-au-Chemin et Vosnon)

Elsa, Gersende et Sixtine souhaient venir vous rencontrer les samedis matin 28 mars, 11 avril et 2 mai.

Si vous avez envie de participer (de façon anonyme ou non) à leur projet artisitique et paysan en leur partageant des souvenirs lointains ou récents, tristes, drôles ou heureux, faites-leur savoir +33 (0)7 64 27 27 32 ou ciedesorienteeprod@gmail.com .

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 7 64 27 27 32 ciedesorienteeprod@gmail.com

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English :

L’événement Cadastre Exquis Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance