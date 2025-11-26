Cadavre exquis en BD Médiathèque du Bois Fleuri Lormont
Cadavre exquis en BD Médiathèque du Bois Fleuri Lormont mercredi 26 novembre 2025.
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-26T15:00:00+01:00 – 2025-11-26T17:00:00+01:00
Fin : 2025-11-26T15:00:00+01:00 – 2025-11-26T17:00:00+01:00
De 9 à 12 ans
Durée : 2h
Rejoins-nous pour un atelier de création participative où chacun commence une histoire et contribue à celles des autres ! Ensemble, nous imaginerons des personnages, des rebondissements et des univers fantastiques pour donner vie à plusieurs bandes dessinées courtes et originales. Un moment de partage, d’imagination et de création collective !
Animé par l’illustrateur Valentin GALLET
Médiathèque du Bois Fleuri
pole culturel du bois fleuri
33310 lormont
Lormont 33310
Génicart
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05 56 74 59 80
https://mediatheque.lormont.fr/
https://billetterie.lormont.fr/event/638092-cadavre-exquis-en-bd
Animé par l’illustrateur Valentin GALLET, en partenariat avec la Villa Valmont dessin atelier
©Valentin Gallet