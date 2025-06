Cadavre Exquis L’Atelier du Plateau Paris 3 juillet 2025 18:00

Cadavre Exquis 3 – 6 juillet L’Atelier du Plateau Paris

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-03T18:00:00 – 2025-07-03T19:00:00

Fin : 2025-07-06T16:00:00 – 2025-07-06T17:00:00

Pour cette Féria aérienne, les artistes et techniciens de L’Envolée Cirque organisent un tour de quartier en quatre étapes dans quatre quartiers du 19ème (Place des Fêtes, Plateau, Danube-Manin, Secrétan), où, comme dans les courses à étapes, les points d’arrivée de chaque jour deviennent les points de départs du lendemain. Inspirée du principe d’écriture surréaliste, Cadavre Exquis est une déambulation fantastique, musicale et hautement spectaculaire à hauteur de quartier. Les spectateur.trices sont invité.es à suivre un musicien-conteur dans différents lieux où des surprises acrobatiques et magiques les attendent. En chemin, vous croiserez certainement des acrobaties aériennes et au sol, un mât chinois, des équilibres sur les mains et sur fil-de-fer, un tripode, des jongleries optiques, une charrette musicale, un meuble roulant…

Cadavre exquis, ce sont des présences fantasmagoriques qui dévoilent les moindres recoins des lieux. Cadavre exquis, c’est donner à voir du sensible et du contemplatif. Écoutez le murmure que les pierres se racontent, embarquez vers de possibles mirages, départ imminent !

L’Atelier du Plateau 5 rue du plateau 75019 Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 35 55 13 »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion.lenvoleecirque@gmail.com »}]

L’Envolée Cirque – Pauline Barboux cirque aérien

L’Envolée Cirque