Caddithon Lions Club Cozes Super U Cozes

Super U 8 rue des chênes Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

2025-11-28

Vente de tickets de tombola, tirage au sort ce même jour à 18H00, lots 1 caddie rempli d’une valeur de 150€, 3 paniers gourmands d’une valeur de 40€ chacun, 1 bon d’achat de 50€.

English :

Sale of raffle tickets, draw at 6:00 p.m. on the same day, prizes 1 filled shopping cart worth ?150, 3 gourmet baskets worth ?40 each, 1 ?50 gift voucher.

German :

Verkauf von Tombola-Tickets, Verlosung am selben Tag um 18 Uhr, Preise: 1 voller Einkaufswagen im Wert von 150 Euro, 3 Schlemmerkörbe im Wert von je 40 Euro, 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro.

Italiano :

I biglietti per la tombola saranno venduti e i sorteggi saranno effettuati alle 18.00 dello stesso giorno. I premi in palio sono: 1 carrello della spesa del valore di 150 euro, 3 cesti gastronomici del valore di 40 euro ciascuno, 1 buono spesa da 50 euro.

Espanol :

Los boletos para la tómbola se venderán y sortearán a las 18.00 horas del mismo día, siendo los premios 1 carro de la compra valorado en 150 euros, 3 cestas gourmet valoradas en 40 euros cada una, 1 vale de compra de 50 euros.

