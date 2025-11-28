Caddithon Lions Club Cozes Super U Cozes
Caddithon Lions Club Cozes Super U Cozes vendredi 28 novembre 2025.
Caddithon Lions Club Cozes
Super U 8 rue des chênes Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : Début : 2025-11-28 09:00:00 fin : 2025-11-28 18:00:00
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Vente de tickets de tombola, tirage au sort ce même jour à 18H00, lots 1 caddie rempli d’une valeur de 150€, 3 paniers gourmands d’une valeur de 40€ chacun, 1 bon d’achat de 50€.
Super U 8 rue des chênes Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 39 23 53
English :
Sale of raffle tickets, draw at 6:00 p.m. on the same day, prizes 1 filled shopping cart worth ?150, 3 gourmet baskets worth ?40 each, 1 ?50 gift voucher.
German :
Verkauf von Tombola-Tickets, Verlosung am selben Tag um 18 Uhr, Preise: 1 voller Einkaufswagen im Wert von 150 Euro, 3 Schlemmerkörbe im Wert von je 40 Euro, 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro.
Italiano :
I biglietti per la tombola saranno venduti e i sorteggi saranno effettuati alle 18.00 dello stesso giorno. I premi in palio sono: 1 carrello della spesa del valore di 150 euro, 3 cesti gastronomici del valore di 40 euro ciascuno, 1 buono spesa da 50 euro.
Espanol :
Los boletos para la tómbola se venderán y sortearán a las 18.00 horas del mismo día, siendo los premios 1 carro de la compra valorado en 150 euros, 3 cestas gourmet valoradas en 40 euros cada una, 1 vale de compra de 50 euros.
L’événement Caddithon Lions Club Cozes Cozes a été mis à jour le 2025-11-12 par Royan Atlantique