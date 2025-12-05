Cadence Pixel La Coconnerie Aurel

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Cadence Pixel La rencontre entre 2 musiciennes et une artiste visuelle. Exploratrices de sons, d’espaces, d’images, de densité, de poésie.

Un voyage dans les matières. Des temps composées, des temps improvisés.

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Cadence Pixel: A meeting between 2 musicians and a visual artist. Explorers of sounds, spaces, images, density and poetry.

A journey through materials. Composed times, improvised times.

German :

Cadence Pixel: Die Begegnung zwischen zwei Musikerinnen und einer visuellen Künstlerin. Erforscherinnen von Klängen, Räumen, Bildern, Dichte und Poesie.

Eine Reise in die Materie. Komponierte Zeiten, improvisierte Zeiten.

Italiano :

Cadence Pixel: un incontro tra due musicisti e un artista visivo. Esploratori di suoni, spazi, immagini, densità e poesia.

Un viaggio attraverso i materiali. Tempi composti, tempi improvvisati.

Espanol :

Cadence Pixel: Un encuentro entre 2 músicos y un artista visual. Exploradores de sonidos, espacios, imágenes, densidad y poesía.

Un viaje a través de los materiales. Tiempos compuestos, tiempos improvisados.

