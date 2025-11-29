Cadence Pixel Concert La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Cadence Pixel Concert

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 21:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Un concert qui vous emporte dans l’univers poétique de Coralie et Brigitte avec leurs voix et leurs machines.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

A concert that takes you into the poetic world of Coralie and Brigitte, with their voices and machines.

German :

Ein Konzert, das Sie mit ihren Stimmen und Maschinen in die poetische Welt von Coralie und Brigitte entführt.

Italiano :

Un concerto che vi porterà nel mondo poetico di Coralie e Brigitte con le loro voci e le loro macchine.

Espanol :

Un concierto que te adentra en el mundo poético de Coralie y Brigitte con sus voces y sus máquinas.

