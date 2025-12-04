Cadences Latines, de Seville à Rio Concert du Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Voyage au cœur des musiques espagnoles et sud-américaines la guitare fait son show.

Notre fil rouge de la saison, le voyage et les musiques latines, commence avec ce concert où la guitare classique est mise à l’honneur à travers des répertoires où elle excelle les musiques latines, qu’elles soient italiennes baroques, espagnoles ou sud-américaines, des XIXème et XXème Siècles. Suaves, espiègles ou virevoltantes, les sonorités du quatuor à cordes seront l’écrin idéal, exaltant la virtuosité aussi bien que la passion et la délicatesse. 10 .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

English :

Journey to the heart of Spanish and South American music: the guitar puts on a show.

German :

Eine Reise in das Herz der spanischen und südamerikanischen Musik: Die Gitarre zeigt ihre Show.

Italiano :

Viaggio nel cuore della musica spagnola e sudamericana: la chitarra dà spettacolo.

Espanol :

Viaje al corazón de la música española y sudamericana: la guitarra da espectáculo.

L’événement Cadences Latines, de Seville à Rio Concert du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES