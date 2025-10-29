Cadet d’eau douce Cinématographe (Le) Nantes

Cadet d’eau douce Cinématographe (Le) Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 14:15 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

« Cadet d’eau douce (Steamboat Bill Junior) » de Charles Reisner (États-Unis, 1928) 1h10avec Buster Keaton, Tom McGuireLe jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d’un vieux bateau qui navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l’aide, mais William a mieux à faire, il est amoureux de Kitty, la fille d’un banquier qui possède un magnifique bateau à vapeur. Au sommet de son art, maîtrisant tous les aspects de la production, Keaton peut pour ce film tout tenter et dépenser des sommes parfois folles pour tourner la dernière partie du film dans laquelle un énorme cyclone s’abat sur la ville. L’occasion pour lui, formidable acrobate et fantastique créateur de gags, d’imaginer et de mettre en scène des actions plus spectaculaires les unes que les autres. Jeune public à partir de 6 ans Dans le cadre des Lucioles (rendez-vous cinéma jeune public)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com