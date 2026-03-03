Cadouin fête son printemps | 3ème édition Copie Le Buisson-de-Cadouin

Cadouin fête son printemps | 3ème édition Copie

Le printemps arrive. On a prévu de le célébrer comme 4 jours pour explorer le thème de la forêt, entre histoire et nature vivante des randonnées pour marcher ensemble et découvrir les chemins autour du village, un colloque pour plonger dans l’histoire des animaux en forêt, à travers les âges, des ateliers pour pratiquer, tester, créer, du cinéma et un concert peint pour s’émerveiller. Des sorties nature pour observer la biodiversité. Samedi au programme colloque à 8h30 sur les bestiaires de la grotte de Cussac (10€), à 14h00 initiation à l’aquarelle. A 15h00 sorties de terrain, pistage du blaireau et atelier amphibiens et oiseaux. A 18h, concert peint, au cinéma lux, gratuit. 20h15 projection le chants des forêts. .

Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 52 64

