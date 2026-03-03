Cadouin fête son printemps | 3ème édition Le Buisson-de-Cadouin

Cadouin fête son printemps | 3ème édition

Place de l'abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le printemps arrive, et à Cadouin, on a prévu de le célébrer comme 4 jours pour explorer le thème de la forêt, entre histoire et nature vivante des randonnées pour marcher ensemble et découvrir les chemins autour du village, un colloque pour plonger dans l’histoire des animaux en forêt, à travers les âges, des ateliers pour pratiquer, tester, créer, du cinéma et un concert peint pour s’émerveiller. Des sorties nature pour observer la biodiversité

et la traditionnelle Fête du Pain sous la halle… Parce qu’un moment comme ça, ça se partage ! Que vous soyez passionné de patrimoine, amoureux de la forêt ou simplement en quête d’une belle sortie en famille, vous êtes les bienvenus. Vendredi soirée Et si le castor revenait ? au foyer rural de Cadouin. Gratuit. Projection et rencontre sur le thème du retour potentiel du castor en vallée de la Dordogne et forêt de la Bessède. .

Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 52 64

English : Cadouin fête son printemps | 3ème édition

