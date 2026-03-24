Cadouin fête son printemps | Colloque sur les Bestiaires

Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre de Cadouin fête son printemps, l’association des Amis de Cadouin vous propose le XXX° colloque, le thème sera sur les Bestiaires de la grotte préhistorique de Cussac à l’abbaye de Cadouin avec Lysiana Ledoux, docteur en préhistoire, Christophe Gensbeitel, maitre de conférence en histoire de l’art médiéval, Emilie Nadal, historienne de l’art médiéval. Sébastien Cailler, responsablle du château de Biron et Brigitte Delluc, historienne et vice présidente de la SHAP. .

Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 52 64

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English : Cadouin fête son printemps | Colloque sur les Bestiaires

L’événement Cadouin fête son printemps | Colloque sur les Bestiaires Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-03-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides