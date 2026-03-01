Cadouin fête son printemps Le Buisson-de-Cadouin
Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25
Le village de Cadouin s’anime pour l’arrivée du Printemps. Au programme cinéma, colloques, randonnées, visite, repas…
Vendredi RDV à 14h pour une initiation à l’aquarelle avec Aurélie Gallais. Places limitées. Gratuit. A 20h00 projection semer et récolter en présence du réalisateur Eric Le ROCH. Programme complet en images. .
Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 52 64
