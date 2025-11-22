Cadre décoratif avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Cadre décoratif avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 22 novembre 2025.

Cadre décoratif avec le RERS

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Fabrication de plateau au cadre décoratif.

.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Tray manufacture with decorative frame.

German :

Herstellung eines Tabletts mit dekorativem Rahmen.

Italiano :

Produzione di vassoi con cornici decorative.

Espanol :

Fabricación de bandejas con marcos decorativos.

L’événement Cadre décoratif avec le RERS Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme