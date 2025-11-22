Cadre décoratif avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Cadre décoratif avec le RERS
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Fabrication de plateau au cadre décoratif.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Tray manufacture with decorative frame.
German :
Herstellung eines Tabletts mit dekorativem Rahmen.
Italiano :
Produzione di vassoi con cornici decorative.
Espanol :
Fabricación de bandejas con marcos decorativos.
