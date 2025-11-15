Caen, 1 000 ans d’histoire par les timbres et les monnaies Salle polyvalente de Soliers Soliers

Caen, 1 000 ans d’histoire par les timbres et les monnaies Salle polyvalente de Soliers Soliers samedi 15 novembre 2025.

Caen, 1 000 ans d’histoire par les timbres et les monnaies

Salle polyvalente de Soliers 9 Rue de la Résistance Soliers Calvados

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Le club numismatique et philatélique de Soliers présente une exposition retraçant l’histoire de la ville à travers ses collections.

Millénaire de Caen exposition et ateliers

Le samedi 15 novembre (10h-18h) et le dimanche 16 novembre (9h30-17h), la salle polyvalente de Soliers accueille une exposition retraçant mille ans d’histoire de Caen à travers panneaux, frise historique, plan de la ville et objets anciens (timbres, cartes postales, monnaies…). Des ateliers ludiques (écritures anciennes, costumes, tissage…) seront proposés par les « Juniors du C-Hi-Nu-Phi ».

Conférences et animations

Deux conférences compléteront la visite samedi à 14h30 sur l’atelier monétaire royal de Caen par Jérôme Jambu, dimanche à 14h00 sur l’histoire postale et philatélique par Luc Darlet. Les visiteurs pourront également découvrir deux expositions des Archives du Calvados, se renseigner sur le club, participer à un jeu-quiz et se restaurer. .

Salle polyvalente de Soliers 9 Rue de la Résistance Soliers 14540 Calvados Normandie +33 6 56 71 13 40 chinuphi@laposte.net

English : Caen, 1 000 ans d’histoire par les timbres et les monnaies

The Soliers Numismatic and Philatelic Club presents an exhibition tracing the history of the town through its collections.

German : Caen, 1 000 ans d’histoire par les timbres et les monnaies

Der Numismatische und Philatelistische Club von Soliers präsentiert eine Ausstellung, die die Geschichte der Stadt anhand ihrer Sammlungen nachzeichnet.

Italiano :

Il Circolo Numismatico e Filatelico di Soliers presenta una mostra che ripercorre la storia della città attraverso le sue collezioni.

Espanol :

El Club Numismático y Filatélico de Soliers presenta una exposición que recorre la historia de la ciudad a través de sus colecciones.

