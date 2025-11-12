CAEN/14 : réunion adhérent·es Local du GONm Caen

CAEN/14 : réunion adhérent·es Mercredi 12 novembre, 19h00 Local du GONm Calvados

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T19:00:00 – 2025-11-12T21:00:00

Fin : 2025-11-12T19:00:00 – 2025-11-12T21:00:00

Réunion ouverte à tous.tes, simples curieux, ornithologues débutants ou experts, adhérents ou pas encore.

Nous partageons un verre et discutons oiseaux.

Actualités ornithologique, vie de l’assocation et tous thèmes intéressants les participants.

Novembre : Biologie de l’alimentation (Claire Debout)

Décembre : Ecologie de l’alimentation (Gérard Debout)

Contact GONm : aurelien.schmidt@hotmail.fr

Local du GONm 181 rue d’Auge 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « mailto:aurelien.schmidt@hotmail.fr »}]

Réunion des adhérentes et adhérents