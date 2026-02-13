CAEN/14 : réunion adhérent·es, Local du GONm, Caen
CAEN/14 : réunion adhérent·es Mercredi 11 mars, 18h00 Local du GONm Calvados
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T20:00:00+01:00
Réunion ouverte à tous.tes, simples curieux, ornithologues débutants ou experts, adhérents ou pas encore.
Nous partageons un verre et discutons oiseaux.
Actualités ornithologique, vie de l’assocation et tous thèmes intéressants les participants.
Le 11 mars avec Jean-Marc SAVIGNY
Contact GONm : aurelien.schmidt@hotmail.fr
Local du GONm 181 rue d'Auge 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie
Réunion des adhérentes et adhérents