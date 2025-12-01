Caen à la sauce Orelsan

Caen

2025-12-22 10:00:00

2025-12-22 12:00:00

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Au cours de la visite, nous reviendrons sur la carrière d’Orelsan et les liens étroits qu’il entretient avec la ville de Caen. Ce sera également l’occasion de s’imprégner de son univers, de ses textes, et de découvrir comment lui aussi, est source d’inspiration pour d’autres artistes.

Je suis le plus connu de ma ville avec Guillaume le Conquérant…

Vous connaissez par cœur les paroles d’Orelsan, mais connaissez-vous l’histoire qui se cache derrière les lieux qui jalonnent son parcours de vie et artistique? La visite, parsemée d’œuvres de street-art, est une manière originale de découvrir l’histoire de la ville en s’immergeant dans l’univers et les textes de l’artiste.

Une visite proposée par Romain Desclos (Normandie Visite), commercialisée par l’Office de Tourisme de Caen la mer.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. .

Caen 14000 Calvados Normandie

Caen à la sauce Orelsan

During the tour, we’ll look back at Orelsan’s career and the close ties he has with the city of Caen. It will also be an opportunity to immerse yourself in his world, his lyrics, and discover how he, too, is a source of inspiration for other artists.

Caen à la sauce Orelsan

Während des Besuchs werden wir auf die Karriere von Orelsan und seine enge Beziehung zur Stadt Caen eingehen. Es wird auch eine Gelegenheit sein, in seine Welt und seine Texte einzutauchen und zu entdecken, wie er auch andere Künstler inspiriert.

Italiano :

Durante la visita, ripercorreremo la carriera di Orelsan e lo stretto legame con la città di Caen. Sarà anche l’occasione per immergersi nel suo mondo e nei suoi testi e per scoprire come anche lui sia fonte di ispirazione per altri artisti.

Espanol :

Durante la visita, repasaremos la trayectoria de Orelsan y los estrechos vínculos que mantiene con la ciudad de Caen. También será una oportunidad para sumergirse en su mundo y sus letras, y descubrir cómo él también es fuente de inspiración para otros artistas.

