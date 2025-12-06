Caen Bmx Indoor et salons des sports urbains 2026 Caen

Caen Bmx Indoor et salons des sports urbains 2026

Le Caen Bmx Indoor est de retour au Parc des expositions pour une nouvelle édition. Au programme, deux jours de compétitions internationales (Race, dirt, flat) mais aussi de nombreuses animations autour des sports urbains !

Devenu incontournable depuis de nombreuses années, ce week-end sportif et animé proposera

Deux jours de compétitions internationales de Freestyle (figures acrobatiques) et Race (course sur piste) par catégories d’âges jusqu’aux élites.

Des initiations et démonstrations des sports urbains du moment.

Restauration et buvette sur place. .

Parc des expositions Caen 14000 Calvados Normandie info@caenbmxindoor.fr

English : Caen Bmx Indoor et salons des sports urbains 2026

The Caen Bmx Indoor is back at the Parc des expositions for another edition. The program includes two days of international competitions (race, dirt and flat), as well as a host of urban sports activities!

