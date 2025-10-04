Caen ça bouge à la bibliothèque ! Bibliothèque Alexis De Tocqueville Caen
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Vous n’avez pas pu vous inscrire pour le trail dans la bibliothèque ? Le festival Caen ça bouge vous propose 3 ateliers de 45 minutes dans les espaces de la bibliothèque :
14h Atelier Yoga
15h Atelier pilates
16 Atelier Yoga Kids
Inscription sur le soite de notre partenaire ! https://caencabouge.fr/
Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
