Caen ça bouge à la bibliothèque ! Bibliothèque Alexis De Tocqueville Caen

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Vous n’avez pas pu vous inscrire pour le trail dans la bibliothèque ? Le festival Caen ça bouge vous propose 3 ateliers de 45 minutes dans les espaces de la bibliothèque :

14h Atelier Yoga

15h Atelier pilates

16 Atelier Yoga Kids

Inscription sur le soite de notre partenaire ! https://caencabouge.fr/

Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/

