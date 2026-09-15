Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte Place Saint-Étienne-le-Vieux Caen

Informations pratiques

Caen

Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte

Place Saint-Étienne-le-Vieux Chevet de Saint-Etienne le Vieux Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 14:00:00

fin : 2026-11-10 16:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Le concept de ce parcours est clair : vous faire (re)découvrir Caen, son histoire, ses spécificités, ses personnalités, en parcourant la ville avec un abécédaire comme fil rouge. La visite mixera les époques, les personnages, les lieux, les anecdotes pour vous offrir un autre regard sur la ville.

Le concept de ce parcours est clair : vous faire (re)découvrir Caen, son histoire, ses spécificités, ses personnalités, en parcourant la ville avec un abécédaire comme fil rouge. La visite mixera les époques, les personnages, les lieux, les anecdotes pour vous offrir un autre regard sur la ville. Volontairement, le circuit évite les lieux communs comme le château, les abbayes, la rue St Pierre afin de sortir des sentiers battus. Une proposition de Normandie Visite. (2,5 km environ)

Une visite menée par Romain Desclos.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Place Saint-Étienne-le-Vieux Chevet de Saint-Etienne le Vieux Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte

The concept behind this tour is simple: to help you (re)discover Caen—its history, its unique features, and its notable figures—as you explore the city with the alphabet as your guiding thread. The tour will blend different eras, figures, places, and anecdotes to offer you a fresh perspective on the city.

L’événement Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer