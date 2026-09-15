Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte Place Saint-Étienne-le-Vieux Caen
mardi 10 novembre 2026 · Place Saint-Étienne-le-Vieux · Caen
Informations pratiques
Caen
Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte
Place Saint-Étienne-le-Vieux Chevet de Saint-Etienne le Vieux Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 14:00:00
fin : 2026-11-10 16:00:00
Date(s) :
2026-11-10
Le concept de ce parcours est clair : vous faire (re)découvrir Caen, son histoire, ses spécificités, ses personnalités, en parcourant la ville avec un abécédaire comme fil rouge. La visite mixera les époques, les personnages, les lieux, les anecdotes pour vous offrir un autre regard sur la ville.
Le concept de ce parcours est clair : vous faire (re)découvrir Caen, son histoire, ses spécificités, ses personnalités, en parcourant la ville avec un abécédaire comme fil rouge. La visite mixera les époques, les personnages, les lieux, les anecdotes pour vous offrir un autre regard sur la ville. Volontairement, le circuit évite les lieux communs comme le château, les abbayes, la rue St Pierre afin de sortir des sentiers battus. Une proposition de Normandie Visite. (2,5 km environ)
Une visite menée par Romain Desclos.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Place Saint-Étienne-le-Vieux Chevet de Saint-Etienne le Vieux Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte
The concept behind this tour is simple: to help you (re)discover Caen—its history, its unique features, and its notable figures—as you explore the city with the alphabet as your guiding thread. The tour will blend different eras, figures, places, and anecdotes to offer you a fresh perspective on the city.
L’événement Caen de A à Z, un abécédaire de la ville | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Rencontre avec Jacob Phillips Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 15 septembre 2026
- Atelier Ocytocine, la brigade anti fake-news Le Dôme Caen 16 septembre 2026
- MALIK BELKHODJA – MALIK BELKHODJA – CHARO RESPONSABLE THEATRE A L’OUEST Caen 17 septembre 2026
- TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Place Saint Pierre Caen 17 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI THEATRE A L’OUEST Caen 18 septembre 2026