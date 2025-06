Caen fête le Tour ! Caen 5 juillet 2025 10:00

Calvados

Caen fête le Tour ! Quai François Mitterrand Caen Calvados

Début : Lundi Lundi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-09 20:00:00

2025-07-05

Cet été, le Tour de France se vivra ensemble ! En marge de l’accueil de l’étape du contre-la-montre, la Ville de Caen vous propose du 5 au 9 juillet un programme d’animations placé sous le signe de la roue ainsi qu’un village du Tour pour vivre l’évènement sans bouger de votre chaise longue !

Sur le village en continu

Animations enfants-adultes vélos connectés, karts à pédales, vélos rigolos…

Animations nautiques et terrestres pédalos, vélos flottants, randonnées vélos, courses de draisiennes…

Piste routière « sécurité à vélo »

Stand de réparation de vélos

Pendant les étapes

Les étapes du jour seront retransmises en intégralité sur l’écran géant présent sur le village. Prenez place !

En soirée

A votre tour de bouger ! Initiations salsa, concerts… il sera temps de mouiller le maillot !

Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Caen fête le Tour !

This summer, the Tour de France can be experienced together! In addition to hosting the time-trial stage, from July 5 to 9 the city of Caen is offering a program of wheel-related events, as well as a Tour village where you can experience the event from the comfort of your deckchair!

Continuous in the village

Animations for children and adults: connected bikes, pedal go-karts, funny bikes…

Water and land-based activities: pedal boats, floating bikes, bike rides, draisienne races…

Bicycle safety trail

Bike repair stand

During the stages

The day’s stages will be broadcast in full on the giant screen in the village. Take a seat!

In the evening

It’s your turn to get moving! Salsa initiations, concerts… it’s time to get wet!

German : Caen fête le Tour !

Diesen Sommer wird die Tour de France gemeinsam erlebt! Neben der Austragung des Zeitfahrens bietet Ihnen die Stadt Caen vom 5. bis 9. Juli ein Unterhaltungsprogramm im Zeichen des Rades sowie ein Tour-Dorf, in dem Sie das Ereignis erleben können, ohne sich von Ihrem Liegestuhl wegzubewegen!

Im Dorf durchgehend

Animationen für Kinder und Erwachsene: vernetzte Fahrräder, Pedalkarts, lustige Fahrräder…

Animationen auf dem Wasser und an Land: Tretboote, schwimmende Fahrräder, Fahrradtouren, Draisinenrennen…

Verkehrspiste « Sicherheit auf dem Fahrrad »

Stand für Fahrradreparaturen

Während der Etappen

Die Tagesetappen werden in voller Länge auf dem Großbildschirm im Dorf übertragen. Nehmen Sie Platz!

Am Abend

Jetzt sind Sie an der Reihe, sich zu bewegen! Salsa-Einführungen, Konzerte… es wird Zeit, das Trikot nass zu machen!

Italiano :

Quest’estate potrete vivere insieme il Tour de France! Oltre a ospitare la tappa a cronometro, dal 5 al 9 luglio la città di Caen organizzerà un programma di eventi a tema ruote e un villaggio del Tour per farvi vivere l’evento comodamente seduti sulla vostra sedia a sdraio!

Nel villaggio non stop

Attività per bambini e adulti: biciclette connesse, go-kart a pedali, fun bike, ecc.

Attività acquatiche e terrestri: pedalò, bici galleggianti, gite in bicicletta, gare di draisienne, ecc.

Percorso stradale « sicurezza in bicicletta

Stand per la riparazione delle biciclette

Durante le tappe

Le tappe della giornata saranno trasmesse integralmente sullo schermo gigante del villaggio. Accomodatevi!

La sera

È il turno di muoversi! Lezioni di salsa, concerti… è il momento di bagnarsi il costume!

Espanol :

Este verano, ¡viva el Tour de Francia con nosotros! Además de acoger la etapa contrarreloj, del 5 al 9 de julio la ciudad de Caen organizará un programa de eventos relacionados con las ruedas, así como un pueblo del Tour para que pueda vivir el evento desde la comodidad de su tumbona

En el village non-stop

Actividades para niños y adultos: bicicletas conectadas, karts de pedales, bicicletas lúdicas, etc.

Actividades acuáticas y terrestres: pedales, bicicletas flotantes, paseos en bicicleta, carreras de draisienne, etc.

Ruta de la « seguridad ciclista

Puesto de reparación de bicicletas

Durante las etapas

Las etapas del día se retransmitirán íntegramente en la pantalla gigante del pueblo. ¡Toma asiento!

Por la noche

Le toca moverse Clases de salsa, conciertos… ¡es hora de mojarse el bañador!

