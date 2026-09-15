Caen, la mémoire perdue de l’eau | RDV Découverte Musée d’initiation à la nature Caen

Informations pratiques

Caen

Caen, la mémoire perdue de l’eau | RDV Découverte

Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:00:00

fin : 2026-11-04 12:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Lors de cette visite plongez dans l’histoire aquatique de la ville de Caen. Remontez le temps et traquez les indices du passage de l’Orne et de l’Odon aujourd’hui disparus. Une balade atypique pour découvrir sa ville autrement.

Lors de cette visite plongez dans l’histoire aquatique de la ville de Caen. Remontez le temps et traquez les indices du passage de l’Orne et de l’Odon aujourd’hui disparus. Une balade atypique pour découvrir sa ville autrement.

Une visite proposée par le CPIE, vallée de l’Orne conduite par Bertrand Morvilliers.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Caen, la mémoire perdue de l’eau | RDV Découverte

On this tour, immerse yourself in the maritime history of the city of Caen. Step back in time and follow the clues to the former course of the Orne and Odon rivers, which have now disappeared. An unusual walk offering a different perspective on your city.

L’événement Caen, la mémoire perdue de l’eau | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer