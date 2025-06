Caen, réchauffement climatique et adaptation sentier nature Terre & Mer Hôtel de ville de caen Caen 19 septembre 2025 17:30

Calvados

Caen, réchauffement climatique et adaptation sentier nature Terre & Mer
Hôtel de ville de caen
Esplanade Jean-Marie Louvel
Caen
Calvados

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-09-19 17:30:00

fin : 2025-09-19 19:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Caen est comme le monde soumise à l’évolution générale du climat planétaire. Quelles peuvent être les conséquences de ce bouleversement global sur notre cité ?

La balade fera toucher du doigt là où la ville est ou sera concernée par cette évolution.

Circuit de 8/9 km, proposé par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)

Inscription du lundi au vendredi, 9h > 12h30 et 14h > 17h

07.83.10.01.29 ou reservation@CPIEvdo.fr

Hôtel de ville de caen Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29 reservation@CPIEvdo.fr

English:

Caen, like the rest of the world, is subject to global climate change. How might this global upheaval affect our city?

This walk will show you where the city is or will be affected by these changes.

8/9 km circuit, proposed by the Centre permanent d?initiatives pour l?environnement (CPIE)

Registration Monday to Friday, 9am > 12.30pm and 2pm > 5pm

07.83.10.01.29 or reservation@CPIEvdo.fr

German:

Caen ist, wie die ganze Welt, dem globalen Klimawandel unterworfen. Wie kann sich dieser globale Wandel auf unsere Stadt auswirken?

Der Spaziergang zeigt, wo die Stadt von dieser Entwicklung betroffen ist oder sein wird.

Rundgang von 8/9 km, vorgeschlagen vom Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)

Anmeldung von Montag bis Freitag, 9h > 12h30 und 14h > 17h

07.83.10.01.29 oder reservation@CPIEvdo.fr

Italiano:

Caen, come il resto del mondo, è soggetta ai cambiamenti del clima globale. Quale impatto potrebbe avere questo sconvolgimento globale sulla nostra città?

La passeggiata vi darà un’idea di dove la città è o sarà interessata da questi cambiamenti.

Una passeggiata di 8/9 km, organizzata dal Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)

Iscrizioni dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

07.83.10.01.29 o reservation@CPIEvdo.fr

Español:

Caen, como el resto del mundo, está sujeta a los cambios del clima mundial. ¿Qué impacto podría tener esta agitación global en nuestra ciudad?

Este paseo le dará una idea de dónde se ve o se verá afectada la ciudad por estos cambios.

Paseo de 8/9 km, organizado por el Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)

Inscripciones de lunes a viernes, de 9.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.00 h

07.83.10.01.29 o reservation@CPIEvdo.fr

