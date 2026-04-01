Caen, ville des poètes | RDV Découverte Cour de l’Hôtel d’Escoville Caen

Informations pratiques

Caen

Caen, ville des poètes | RDV Découverte

Cour de l’Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 10:00:00

fin : 2026-11-12 12:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Une promenade poétique à travers la ville de Caen. Devant les maisons qu’ils ont habitées ou fréquentées, le guide conférencier lira quelques vers des poètes qui ont fait au 17eme siecle la renommée de Caen- surnommée « l’Athènes normande » par le père cordelier François Martin.

Une promenade poétique à travers la ville de Caen. Devant les maisons qu’ils ont habitées ou fréquentées, le guide conférencier lira quelques vers des poètes qui ont fait au 17eme siecle la renommée de Caen- surnommée « l’Athènes normande » par le père cordelier François Martin, à savoir les poètes Malherbe, Segrais, Bertaut, Boisrobert, Vauquelin de la Fresnaye, Vauquelin des Yveteaux, Sarasin, Colomby et Moisant de Brieux.

Une visite mlenée par Pierre Bonard.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Cour de l’Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Caen, ville des poètes | RDV Découverte

A poetic stroll through the city of Caen. Standing outside the houses where they lived or spent time, the tour guide will read a few verses by the poets who, in the 17th century, brought fame to Caen – nicknamed ‘the Athens of Normandy’ by the Franciscan friar François Martin.

L’événement Caen, ville des poètes | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer