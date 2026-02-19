Caf PUR L’écriture de la migration Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Caf PUR L’écriture de la migration

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-05 13:00:00

fin : 2026-03-05 14:00:00

2026-03-05

Qu’est-ce qu’un Café PUR ? Des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses de l’université du Mans sont interviewé.es par des étudiant.es sur un ouvrage publié aux Presses universitaires de Rennes. Vous pouvez apporter votre sandwich et les écouter café en mains ! Dans ce Café PUR, Rédouane Abouddahab et Siobhan Brownlie, enseignants en lettres et sciences humaines, se penchent sur la façon d’écrire sur le phénomène très médiatisé de la migration témoignages, oeuvres artistiques dans tous les champs possibles… Le livre met en lumière la singularité de toute oeuvre créative et la fait résonner avec les grands enjeux qui traversent le monde et les États. Une contribution originale sur un sujet complexe et passionnant !

C’est gratuit et ouvert à toutes et tous ! .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

