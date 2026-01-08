Caf’ & Rencontre avec Maud’Elle Cuir (Artisane bourrelier) office de tourisme Sainte-Menehould
office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Tout public
Maud’Elle Cuir, artisane passionnée du travail du cuir, nous fait l’honneur d’inaugurer ce premier rendez-vous du Caf’& Rencontre. Un moment convivial, autour d’une tasse pour rencontrer ceux qui font vibrer notre territoire. .
