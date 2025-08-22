Cafarnaüm, duo violoncelles-voix à Osselle Camping d’Osselle Osselle-Routelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-22T18:00:00 – 2025-08-22T19:00:00

Fin : 2025-08-22T18:00:00 – 2025-08-22T19:00:00

Plongez dans l’univers de Cafarnaüm, une aventure musicale où le violoncelle est le héros ! Cet instrument incroyable, à la fois classique et moderne, nous emmène dans un voyage à travers les âges et les styles. Imaginez des mélodies, agrémentées des voix mélangées de Mcie et Fred, qui fusionnent la pop, le contemporain et le classique, révélant les liens cachés entre ces mondes musicaux !

Camping d’Osselle 60 Grande Rue, 25320 Osselle Osselle-Routelle 25320 Osselle Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Les scènes sauvages