Caf’&Co Femmes entrepreneures ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne La Souterraine

Caf’&Co Femmes entrepreneures

ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Etre femme et entreprendre c’est possible ! A condition de lever les freins et booster ses projets. Cette rencontre est animée par Tiphaine Livane-Granger, chargée de mission Initiative Creuse, et par Coralie Trevisiol, chargée de mission Financement TPE à France Active Nouvelle-Aquitaine.

Les Caf’&Co… Quésako ?

L’objectif Le Caf’&Co est un petit-déjeuner organisé chaque 4ème vendredi du mois pour rompre l’isolement, échanger, se faire connaître… tout en traitant d’une thématique économique.

Le format 8h30 10h maximum

La cible porteurs de projet et chefs d’entreprises, mais également partenaires économiques, élus, etc.

Inscription par mail (contact@peps23.com) ou téléphone (05.55.89.87.69) .

ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 87 69 contact@peps23.com

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English : Caf’&Co Femmes entrepreneures

L’événement Caf’&Co Femmes entrepreneures La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Sostranien