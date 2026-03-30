Caf’&Co techniques de prospection ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne La Souterraine
Caf’&Co techniques de prospection ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne La Souterraine vendredi 26 juin 2026.
Caf’&Co techniques de prospection
ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Comment identifier et mettre en oeuvre les différentes techniques de prospection pour booster son business ? Ces aspects seront développés par Valérie Moreau, coach commerciale.
Les Caf’&Co… Quésako ?
L’objectif Le Caf’&Co est un petit-déjeuner organisé chaque 4ème vendredi du mois pour rompre l’isolement, échanger, se faire connaître… tout en traitant d’une thématique économique.
Le format 8h30 10h maximum
La cible porteurs de projet et chefs d’entreprises, mais également partenaires économiques, élus, etc.
Inscription par mail (contact@peps23.com) ou téléphone (05.55.89.87.69) .
ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 87 69 contact@peps23.com
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English : Caf’&Co techniques de prospection
L’événement Caf’&Co techniques de prospection La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Sostranien
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