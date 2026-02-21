Caf’contes – convivialité participative autour des histoires et des contes. Café de la Mairie Paris
Caf’contes – convivialité participative autour des histoires et des contes. Café de la Mairie Paris dimanche 15 mars 2026.
Caf’contes – Les travestissements
Dimanche 15 mars 2026 – Café de la mairie, 51 rue de Bretagne 75003 Paris
Par Nathalie Léone
10h-12h, Rendez-vous au café de la Mairie, 51 rue de Bretagne, 75003 Paris
Prix : 15€ (petit-déjeuner inclus). Inscription obligatoire à lahuppegalante75@gmail.com, règlement en espèce sur place le jour de l’événement.
Paiement sur place – Inscription par mail / contact@lavagabonde.eu
Café de la mairie 51 rue de Bretagne 75003 Paris
contact@lavagabonde.eu
Une formule inédite de convivialité participative autour des histoires et des contes. Chaque séance s’articule autour d’un thème et invite les participants à y répondre par table et par petits groupes.
Le dimanche 15 mars 2026
de 10h00 à 12h00
payant
Prix : 15 euros (sur place)
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-15T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-15T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T12:00:00+02:00
Café de la Mairie 51 rue de Bretagne 75003 Paris
+33786551630 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris
Afficher la carte du lieu Café de la Mairie et trouvez le meilleur itinéraire