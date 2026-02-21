Caf’contes – convivialité participative autour des histoires et des contes. Café de la Mairie Paris

Caf’contes – Les travestissements

­Dimanche 15 mars 2026 – Café de la mairie, 51 rue de Bretagne 75003 Paris

Par Nathalie Léone­

Prix : 15€ (petit-déjeuner inclus). Inscription obligatoire à lahuppegalante75@gmail.com, règlement en espèce sur place le jour de l’événement.

Une formule inédite de convivialité participative autour des histoires et des contes. Chaque séance s’articule autour d’un thème et invite les participants à y répondre par table et par petits groupes.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

