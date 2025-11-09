Caf’contes – Les jeux dans les contes Café de la Mairie Paris

Avec Nathalie Léone (conteuse)

Les caf’contes s’articulent autour d’un thème transversal traité dans les contes. Lors de la discussion collective, animée par un conteur/euse, chaque participant enrichit le thème de ses exemples, ressentis, rêves, ou expériences, dans l’ambiance chaleureuse et amicale d’un petit déjeuner.

Une formule inédite de convivialité participative autour des histoires et des contes. Chaque séance s’articule autour d’un thème et invite les participants à y répondre par table et par petits groupes.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

Prix : 15 euros (sur place)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Café de la Mairie 51 rue de Bretagne 75003 Paris

