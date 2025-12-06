Café 109 Goûter + atelier d’origami Fumel
Café 109 Goûter + atelier d’origami Fumel mardi 23 décembre 2025.
Café 109 Goûter + atelier d’origami
108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Goûter + atelier d’origami pliages, douceurs et créativité.
Goûter + atelier d’origami pliages, douceurs et créativité. .
108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com
English : Café 109 Goûter + atelier d’origami
Snack + origami workshop: folding, sweets and creativity.
L’événement Café 109 Goûter + atelier d’origami Fumel a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot