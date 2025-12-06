Café 109 Jeux de société + goûter Café le 109 Fumel
Café 109 Jeux de société + goûter Café le 109 Fumel samedi 27 décembre 2025.
Café 109 Jeux de société + goûter
Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Jeux de société + goûter ambiance détente & bonne humeur.
Jeux de société + goûter ambiance détente & bonne humeur. .
Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com
English : Café 109 Jeux de société + goûter
Board games + snacks: a relaxed, fun atmosphere.
L’événement Café 109 Jeux de société + goûter Fumel a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot