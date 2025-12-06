Café 109 Le Père-Noël est un rockeur Fumel

samedi 20 décembre 2025.

108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-20
2025-12-20

Le Père-Noël est un rockeur ! Evènement culte, ambiance de folie !
Entrée un jouet neuf.
Entrée un jouet neuf.   .

108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   109.cafeculturel@gmail.com

