Café 109 Le Père-Noël est un rockeur Fumel

Café 109 Le Père-Noël est un rockeur

108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le Père-Noël est un rockeur ! Evènement culte, ambiance de folie !

Entrée un jouet neuf.

108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com

