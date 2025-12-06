Café 109 Le Père-Noël est un rockeur Fumel
Café 109 Le Père-Noël est un rockeur Fumel samedi 20 décembre 2025.
Café 109 Le Père-Noël est un rockeur
108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-12-20
Le Père-Noël est un rockeur ! Evènement culte, ambiance de folie !
Entrée un jouet neuf.
108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com
