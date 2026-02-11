Café à l’3ndroit-Chez Fanchon | Menu de la Saint-Valentin dîner Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet

Café à l'3ndroit-Chez Fanchon | Menu de la Saint-Valentin dîner

Café à l’3ndroit-Chez Fanchon | Menu de la Saint-Valentin dîner Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet samedi 14 février 2026.

Café à l’3ndroit-Chez Fanchon | Menu de la Saint-Valentin dîner

Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Venez déguster le menu concocté par Fanchon !!

Menu disponible en cliquant sur Plus d’informations .

Sur réservation.   .

Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 64 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café à l’3ndroit-Chez Fanchon | Menu de la Saint-Valentin dîner

L’événement Café à l’3ndroit-Chez Fanchon | Menu de la Saint-Valentin dîner Eymet a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides