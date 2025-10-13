Café accueil citoyen CAVL Agora Bourganeuf

Café accueil citoyen

Café accueil citoyen CAVL Agora Bourganeuf lundi 13 octobre 2025.

Café accueil citoyen

CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-13

Date(s) :
2025-10-13

Dans la cadre de sa programmation d’automne, Agora vous propose un café accueil citoyen sous forme de débat.
Gratuit   .

CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33  contact@cavl-agora.asso.fr

English : Café accueil citoyen

German : Café accueil citoyen

Italiano :

Espanol : Café accueil citoyen

L’événement Café accueil citoyen Bourganeuf a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Creuse Sud Ouest