Café Allaitement Place de la mairie Cram-Chaban

Café Allaitement

Place de la mairie Bar’ouf Cram-Chaban Charente-Maritime

Début : 2026-01-23 09:30:00

fin : 2026-01-23 11:30:00

2026-01-23

Accompagnée ou non de vos enfants, venez échanger sur l’allaitement, la maternité…

Autour d’un thé ou d’un café profitez d’un temps de détente.

Une consultante en lactation IBCLC, Julie LONGY, sera à vos côtés pour répondre à vos questions.

Place de la mairie Bar’ouf Cram-Chaban 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 01 86

With or without your children, come and talk about breastfeeding and motherhood…

Relax over a cup of tea or coffee.

An IBCLC lactation consultant, Julie LONGY, will be on hand to answer your questions.

