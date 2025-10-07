Café allaitement et portage EPHAD Les Ajoncs Benon

Café allaitement et portage EPHAD Les Ajoncs Benon mardi 7 octobre 2025.

Café allaitement et portage

EPHAD Les Ajoncs 1 rue du Pré des Essarts Benon Charente-Maritime

Début : 2025-10-07 09:30:00

fin : 2025-12-16 11:30:00

2025-10-07 2025-12-16

Accompagnée ou non de vos enfants, venez échangez sur l’allaitement, la maternité…

Autour d’un thé ou d’un café profitez d’un temps de détente.

Conseils, échanges, informations, rencontres…

EPHAD Les Ajoncs 1 rue du Pré des Essarts Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 01 86

English :

With or without your children, come and talk about breastfeeding and motherhood…

Relax over a cup of tea or coffee.

Advice, exchanges, information, meetings…

German :

Kommen Sie mit oder ohne Ihre Kinder, um sich über das Stillen, die Mutterschaft usw. auszutauschen.

Genießen Sie bei einem Tee oder Kaffee eine entspannte Zeit.

Beratung, Austausch, Informationen, Begegnungen…

Italiano :

Con o senza figli, venite a parlare di allattamento e maternità…

Rilassatevi davanti a una tazza di tè o di caffè.

Consigli, scambi, informazioni, incontri…

Espanol :

Con o sin tus hijos, ven a hablar de lactancia y maternidad…

Relájate tomando un té o un café.

Consejos, intercambios, información, encuentros…

