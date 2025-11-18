Café allaitement et portage Pôle santé Nuaillé-d’Aunis

Café allaitement et portage Pôle santé Nuaillé-d’Aunis mardi 18 novembre 2025.

Café allaitement et portage

Pôle santé 3 Chemin du Château Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 09:30:00

fin : 2025-11-18 11:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Accompagnée ou non de vos enfants, venez échangez sur l’allaitement, la maternité…

Autour d’un thé ou d’un café profitez d’un temps de détente.

Conseils, échanges, informations, rencontres…

.

Pôle santé 3 Chemin du Château Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 01 86

English :

With or without your children, come and talk about breastfeeding and motherhood…

Relax over a cup of tea or coffee.

Advice, exchanges, information, meetings…

German :

Kommen Sie mit oder ohne Ihre Kinder, um sich über das Stillen, die Mutterschaft usw. auszutauschen.

Genießen Sie bei einem Tee oder Kaffee eine entspannte Zeit.

Beratung, Austausch, Informationen, Begegnungen…

Italiano :

Con o senza figli, venite a parlare di allattamento e maternità…

Rilassatevi davanti a una tazza di tè o di caffè.

Consigli, scambi, informazioni, incontri…

Espanol :

Con o sin tus hijos, ven a hablar de lactancia y maternidad…

Relájate tomando un té o un café.

Consejos, intercambios, información, encuentros…

L’événement Café allaitement et portage Nuaillé-d’Aunis a été mis à jour le 2025-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin