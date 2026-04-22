Saint-Germain-des-Prés

Café Allaitement

26 Avenue Principale Saint-Germain-des-Prés Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:45:00

fin : 2026-05-04 11:45:00

Date(s) :

2026-05-04

Temps d’échange entre mamans et futures mamans autour de l’allaitement, bébés bienvenus. Petit déjeuner gourmand offert. Places limitées, sur inscription au 07 66 44 05 59, Sara Esdras, infirmière spécialisée en périnatalité et consultante en lactation.

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26 Avenue Principale Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Time for moms and mums-to-be to discuss breastfeeding, babies welcome. Gourmet breakfast offered. Places are limited. Please register on 07 66 44 05 59, Sara Esdras, nurse specialized in perinatal care and lactation consultant.

L’événement Café Allaitement Saint-Germain-des-Prés a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO