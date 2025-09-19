Café Apicole Les pollinisateurs Les écuries, pole culturel Lorge Caen

Café Apicole Les pollinisateurs

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Apéro conférence & lecture musicale

Performance musicale

Yohann Allex • chant, guitare et batterie

Dans les Cafés apicoles, nous aimons bien lutter contre les idées reçues. Cette fois-ci, nous allons apprendre grâce à la science d’Isabelle Avisse (adhérente des syndicats apicoles L’abeille normande du Calvados » et Union apicole ornaise ) et de Jean-François Odoux (membre actif de l’ONG Résiliences écosystémiques) que les abeilles mellifères sont loin d’être les seules à polliniser nos fleurs.

En contrepoint, amavada va polliniser nos oreilles grâce à un miniconcert de chansons abordant le thème de la soirée.

Qu’est ce qu’un Café Apicole ?

Un rendez-vous convivial autour du monde des abeilles.

L’association Les Petits Carrés de Caen a pour vocation de sensibiliser les publics urbains à la biodiversité et aux enjeux d’un environnement durable. .

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

